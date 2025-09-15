On Air
GROOVE RNMIX LOLO IN THE MIX
15 septembre 2025

« Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE :
– Musique : “LEJ” le groupe viendra nous parler de leur nouvel album,

– Ciné : Le film “Les tourmentés” avec Mucas Belvaux, Niels Schneider, Ramzy Bedia et Linh Dan Pham

Actu télé :
– “Dans de beaux draps” la nouvelle série événement de France 2 avec Gil Alma
– “ Filip” avec Mikaël Mittelstadt… »