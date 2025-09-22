Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE

22 septembre 2025 Emissions

Au programme :

Actu ciné :

-“Muganga celui qui soigne” avec la réalisatrice Marie Hélène Roux, les comédiennes Déborah Lukumuena et Manon Bresch,

Actu Télé :

– Jean Michel Tinivelli pour “Alice Nevers” et “ Simon Coleman”,

– “Demain nous appartient” avec Xavier Deluc,

Actu musique avec Camélia Jordana,

“Partir un jour” la sortie dvd de la semaine avec la réalisatrice Amélie Bonnin, les compositrices Keren Ann et PR2B… »

