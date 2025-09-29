On Air
Du rythme et du style : TEXAS - ?Say What You Want
Home
  • Home
  • Emissions
  • Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE
Emissions

Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE

29 septembre 2025 Emissions

« Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE :
En invité cette semaine :

Actu ciné :
– Le film “ Moi qui t’aimait” avec Diane Curys et Roschdy Zem

Actu Tv :
– “ Montmartre” la nouvelle création TF1 avec le réalisateur Louis Choquette, la comédienne – Roxane Turmel et le comédien Axel Mandron,
– “Les sentinelles” la nouvelle série de Canal+ avec le réalisateur Thierry Poiraud, les comédiens Pauline Etienne, Louis Perès et Thibaut Evrard,
– “Enquête en famille” la nouvelle série de TF1 avec Bernard Le Coq… »