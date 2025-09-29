Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE
29 septembre 2025 Emissions
En invité cette semaine :
Actu ciné :
– Le film “ Moi qui t’aimait” avec Diane Curys et Roschdy Zem
Actu Tv :
– “ Montmartre” la nouvelle création TF1 avec le réalisateur Louis Choquette, la comédienne – Roxane Turmel et le comédien Axel Mandron,
– “Les sentinelles” la nouvelle série de Canal+ avec le réalisateur Thierry Poiraud, les comédiens Pauline Etienne, Louis Perès et Thibaut Evrard,
– “Enquête en famille” la nouvelle série de TF1 avec Bernard Le Coq… »