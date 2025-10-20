On Air
Attitude Week-End : NESLY - ?Résignée
20 octobre 2025 Emissions

« Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE :
Actu télé cette semaine :
– Laurent Gerra pour le nouvel opus de “noir comme neige” intitulé L’oeil du diable et il nous parlera également de son nouveau spectacle,
– « Ici tout commence « avec les comédiennes Bérénice Tannenberg et Aaricia Lemaire,
– « Demain nous appartient « avec Hector Langevin,
– Section de recherches avec Marie Mallia

– Section de recherches avec Marie Mallia
– Retour de La France à un incroyable talent, nous recevons Téo Lavabo… »