Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE

20 octobre 2025 Emissions

Actu télé cette semaine :

– Laurent Gerra pour le nouvel opus de “noir comme neige” intitulé L’oeil du diable et il nous parlera également de son nouveau spectacle,

– « Ici tout commence « avec les comédiennes Bérénice Tannenberg et Aaricia Lemaire,

– « Demain nous appartient « avec Hector Langevin,

« Section de recherches « avec Marie Mallia,

– Retour de La France à un incroyable talent, nous recevons Téo Lavabo… »

Jerome