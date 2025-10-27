On Air
27 octobre 2025

« Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE :
– Coup de coeur ciné de la semaine consacré au film “la femme la plus riche du monde” avec Thierry Klifa, Raphaël Personnaz et Mathieu Demy,

Actu Télé :
– « Plus belle la vie, encore plus belle » avec Laurent Kérusoré et Léa François,
– « Demain nous appartient « avec Shirley Bousquet,

Actu musique :

– En invité d’honneur, Aurélien Vivos, il a remporté la saison 12 de The Voice, il nous parle de son premier album et de sa tournée Balavoine ma bataille qu’il partagera avec Noor… »