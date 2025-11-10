Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE

10 novembre 2025 Emissions

Au sommaire :

Actu ciné :

– L’équipe du film “Les rêveurs” avec Isabelle Carré et Tessa Dumont Janod,

– L’équipe du film “le gang des amazones” avec la réalisatrice Mélissa Drigeard accompagné des actrices Mallory Wanecque, Izia Higelin et Kenza Fortas

Actu télé :

– “Désenchantées” avec la productrice Carole Della Valle, le réalisateur David Hourrègue et Constance Labbé,

– “Prisonnière” sur Ciné + frisson le 13 novembre, en invité : la productrice Chloé Gavard et la comédienne Mélanie Bernier… »

