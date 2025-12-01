On Air
Du rythme et du style : TEDDY SWIMS - Bad Dreams
Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE

1 décembre 2025 Emissions

« Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE :
Au sommaire cette semaine :

Actu ciné :
– “Les enfants vont bien” le nouveau film de Nathan Ambrosioni,
– “Dites-lui que je l’aimes” avec Romane Bohringer et Eva Yelmani,

Coups de coeur télé de la semaine :
– “La disparue de Compostelle” avec Olivia Côte,
– “Un si grand soleil” avec Nadia Fossier alias Alix Dardenne,
– “Nouveau jour” avec Daby Seye et Inès Torroglosa,

Idées cadeaux cette semaine :
– “Sur nos chemins” le nouveau roman de Laetitia Milot,
– “Un homme debout” le livre de Agustin Galiana… »