Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE

1 décembre 2025 Emissions

Au sommaire cette semaine :

Actu ciné :

– “Les enfants vont bien” le nouveau film de Nathan Ambrosioni,

– “Dites-lui que je l’aimes” avec Romane Bohringer et Eva Yelmani,

Coups de coeur télé de la semaine :

– “La disparue de Compostelle” avec Olivia Côte,

– “Un si grand soleil” avec Nadia Fossier alias Alix Dardenne,

– “Nouveau jour” avec Daby Seye et Inès Torroglosa,

Idées cadeaux cette semaine :

– “Sur nos chemins” le nouveau roman de Laetitia Milot,

– “Un homme debout” le livre de Agustin Galiana… »

