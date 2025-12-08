Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE
8 décembre 2025 Emissions
« Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE :
Au sommaire cette semaine :
Actu ciné :
– “La condition” le nouveau film de Jérôme Bonnell, avec Galatéa Bellugi et Louise Chevillotte,
– “Chasse gardée 2” avec les 2 réalisateurs Antonin Fourlon et Frédéric Forestier,
Actu télé :
– “Haut les cœurs” le téléfilm événement de France 2 avec les comédiens Sawsan Abès, Alyzée Costes et Eugène Marcuse,
– “365 recettes avec Laurent Mariotte qui nous parlera aussi des petits plats en équilibre
– “La fille au pair” le roman de Sidonie Bonnec… »