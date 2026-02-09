Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE

9 février 2026 Emissions

Au programme :

Deux coups de coeur cinéma :

– Le film “Les enfants de la résistance” avec le réalisateur Christophe Barratier,

– “L’infiltrée” avec Ahmed Sylla, Michèle Laroque, Sandra Parfait et Amaury de Crayencour,

Coups de coeur télé :

– “Léo Mattéi” avec Jean Luc Reichmann,

– “Une question d‘équilibre” le court métrage diffusée vendredi 13 à 20h30 sur ciné + OCS avec Marion Christmann et Amélie Prévot… »

Jerome