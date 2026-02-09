On Air
Les Aprem Attitude : JUSTIN TIMBERLAKE - Rock Your Body
Home
  • Home
  • Emissions
  • Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE
Emissions

Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE

9 février 2026 Emissions

« Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE :
Au programme :

Deux coups de coeur cinéma :
– Le film “Les enfants de la résistance” avec le réalisateur Christophe Barratier,
– “L’infiltrée” avec Ahmed Sylla, Michèle Laroque, Sandra Parfait et Amaury de Crayencour,

Coups de coeur télé :
– “Léo Mattéi” avec Jean Luc Reichmann,
– “Une question d‘équilibre” le court métrage diffusée vendredi 13 à 20h30 sur ciné + OCS avec Marion Christmann et Amélie Prévot… »