16 février 2026 Emissions

« Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE :
De nouveau, de nombreux invités à découvrir cette semaine :

– Le comédien et humoriste Titoff pour son nouveau spectacle Showbiz

Actu télé :
– La série “Phoenix” avec le réalisateur Franck Brett et le comédien Léo Legrand,
– La nouvelle saison de Léo Mattei avec le nouveau commissaire incarné par Vincent Desagnat,
– La fiction événement de France 2 “la maman du bourreau”,
– Le documentaire “les visages de la guerre” diffusée mercredi prochain à 22h35 sur France 2 avec le réalisateur Didier Cros… »