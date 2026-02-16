Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE

16 février 2026 Emissions

« Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE :

De nouveau, de nombreux invités à découvrir cette semaine :

– Le comédien et humoriste Titoff pour son nouveau spectacle Showbiz

Actu télé :

– La série “Phoenix” avec le réalisateur Franck Brett et le comédien Léo Legrand,

– La nouvelle saison de Léo Mattei avec le nouveau commissaire incarné par Vincent Desagnat,

– La fiction événement de France 2 “la maman du bourreau”,

– Le documentaire “les visages de la guerre” diffusée mercredi prochain à 22h35 sur France 2 avec le réalisateur Didier Cros… »

Jerome