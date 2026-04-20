Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE
20 avril 2026 Emissions
« Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE :
Au programme cette semaine :
Coups de coeur cinéma :
– L’équipe du film “L’arnaqueuse” avec Wilfried Méance, Tiphaine Daviot et Fadily Camara,
– Le film “Pour le meilleur” avec Marie Castille Mention-Schaar, Lilly Fleur-Pointeaux, Philippe Croizon et Suzana Sabino,
Coup de coeur télé :
– La diffusion de “Elles deux” avec la productrice Mathilde Muffang, Meriem Serbah, Kassim Lemaître et le compositeur Yoann Chirescu… »