Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE

1 juin 2026 Emissions

– « Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE :

– Au programme cette semaine l’actu télé :

– “M Bappé la diplomatie du ballon rond” avec le réalisateur Jean Philippe Leclaire

– Sofia Morgavi, La prof de chant de la Star Academy pour présenter son livre,

– “L’été 36” avec Constance Gay

– “VIP very important paysans” avec Frédérique Courtadon,

– “L’or Bleu” avec Elfie Kluk…

Jerome