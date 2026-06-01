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Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE

1 juin 2026 Emissions

– « Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE :
– Au programme cette semaine l’actu télé :
– “M Bappé la diplomatie du ballon rond” avec le réalisateur Jean Philippe Leclaire
– Sofia Morgavi, La prof de chant de la Star Academy pour présenter son livre,
– “L’été 36” avec Constance Gay
– “VIP very important paysans” avec Frédérique Courtadon,
– “L’or Bleu” avec Elfie Kluk…