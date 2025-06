Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE

23 juin 2025 Emissions

« Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE :

Cette semaine Alain reçoit beaucoup d’invités pour deux festivals de renom :

– Le festival des Héros du cinéma et de la télé : avec les séries « Demain nous appartient » et « Tout pour la lumière » notamment,

– Le festival « Sœurs Jumelles « de Rochefort avec sa Présidente… »

Jerome