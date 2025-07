Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE

30 juin 2025 Emissions

Cette semaine, une émission 100% Nouveau jour la nouvelle fiction quotidienne de M6 :

En invité : Bruno Solo, Marion Aymé, Gabrielle Atger, Héléna Noguerra, Mahmed Arezki, Faël Oumerjal, Manoëlle Gaillard, Justine Grave et la productrice Aude Thévenin… »

