Attitude !!! Partenaire du Festival l’Imprévu de MONTEMBŒUF

8 septembre 2016 Events

Attitude !!!

Partenaire du Festival l’Imprévu de MONTEMBŒUF

Ecoutez attitude ! jouez et gagnez des places pour les concerts de vendredi et samedi,

Et ce samedi, attitude délocalise ses studios à MONTEMBŒUF pour une émission en direct depuis le cœur du festival pour des rencontres avec les organisateurs, les partenaires et les artistes ! »

http://imprevu-festival.fr/

Jerome