Chut On écoute la télé chaque semaine sur Attitude !

6 janvier 2025 Emissions

De nombreux invités pour la première de l’année et une émission uniquement consacrée à l’actu télé :

“Erica” la nouvelle création TF1 avec la comédienne Maud Baecker,

“Rivages” la nouvelle série événement de France 2 avec le réalisateur David Hourrègue et la comédienne Fleur Geffrier,

“EXTRA”, la nouvelle série OCS ciné + avec les comédiens Anne Girouard et Stéphane Debac,

“Poulets grillés”, la série de France 3 avec Janis Abrikh,

“Panda” le retour saison 2 sur TF1 avec le comédien Maxence Lapérouse… »

Jerome