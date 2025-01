Chut on Ecoute la télé chaque semaine sur Attitude !

13 janvier 2025 Emissions

« Chut on Ecoute la télé chaque semaine sur Attitude !

En invité :

– “Factice” la nouvelle création 13ème Rue avec Constantin Vidal et Brigitte Aubry,

– “Rivages” la nouvelle série événement de France 2 avec Jean Marc Barr et Thierry Godard,

– “Meurtres à Honfleur” avec Hélène Seuzaret,

– “Pékin Express” le retour sur M6 avec Louison,

– “Le quatrième mur” avec le réalisateur David Oelhoffen,

– “Un monde merveilleux” le film qui sort ce mercredi avec la productrice Alice Bloch et le réalisateur Giulio Callegari… »

Jerome