Chut On écoute la télé chaque semaine sur Attitude !

18 novembre 2024 Emissions

Au programme :

– L’actu ciné avec “Prodigieuses” qui sort mercredi ; en invité : Franck Dubosc et Mélanie Robert

Actu télé :

– “Signalements” le téléfilm événement de France 2 à l’occasion de la journée internationale du droits des enfants, avec le réalisateur Eric Metayer et une partie des comédiens,

– “Septième ciel” saison 2 sur Ciné+OCS avec Clémence Azincourt, la créatrice de la série, Justine Lacroix et Sylvie Granotier,

– “Commandant Saint barth” avec Florent Peyre et Philypa Phoenix… »

