Chut On Ecoute la télé chaque semaine sur Attitude : toute l’actualité musique, média et tv et ciné…

30 septembre 2024 Emissions

En invité d’honneur :

– La chanteuse Stéphane pour présenter son 2ème album “la prison des amoureuses malheureuses”,

– Camille Lellouche pour le film “l’heureuse élue” et parlera musique avec la sortie prochaine de son nouvel album,

Actu télé :

– Dounia Coesens pour la nouvelle série “Tom et Lola” et son retour dans « Demain nous appartient « ,

– Diane Dassigny pour « Plus belle la vie encore plus belle » et « Monsieur Parizot »,

– Saïda Jawad dans « Capitaine Marleau » sur France 2… «

