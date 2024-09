Chut on Ecoute la Télé, le rendez-vous actu ciné, média et TV chaque semaine sur Attitude !

« Chut on Ecoute la Télé, le rendez-vous actu ciné, média et TV chaque semaine sur Attitude !

Au programme : trois coups de coeur cinéma,

– Le film de Christophe Duthuron “Félées” ; en invité : Pierre Richard, Charlotte De Turckeim et François Berléand,

– Le film “Une vie rêvée” de Morgan Simon,

– Le film “le procès du chien” en salle le 11 septembre, avec en invité : Laetitia Dosch ainsi que Kody,

Coups de coeur télé :

– Armelle Deutsch pour « l’éclipse »,

– Jean Michel Tinivelli pour le retour de Simon Coleman sur France 2,

– Page spécial festival de la fiction de La Rochelle avec Sophie Revil… »

Jerome