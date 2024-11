Chut On Ecoute la télé, le rendez-vous dédié à l’actualité ciné, médias et télé chaque semaine sur Attitude !

28 octobre 2024 Emissions

Au programme :

– Reda Kateb pour le film “Sur un fil”,

Actu télé :

– Murder Club sur M6 avec Renaud Bertrand, Tiphaine Daviot, Eric Cantona,

– Sentinelles Ukraine avec Louis Pérès,

– Dans L’ombre avec le show runner Pierre Schoeller et l’écrivain du livre Gilles Boyer et les comédiens… »

