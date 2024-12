Chut On Ecoute la télé sur Attitude, le rendez-vous média, ciné et télé !!!

9 décembre 2024 Emissions

« Chut On Ecoute la télé sur Attitude, le rendez-vous média, ciné et télé !!!

Au programme :

– Le film “Saint Ex” avec Louis Garrel,

– Le film “Vingt Dieux” avec Louise Courvoisier et Maïwène Barthelemy,

– Le film “Jamais sans mon psy” avec Baptiste Le Caplain,

– “Nos meilleures années” la série de M6 avec Nadia Roz,

– Le spectacle Héroïnes” avec Béatrice de la Boulaye… »

