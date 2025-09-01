On Air
Groov R'N'Mix : GROOVE RNMIX LOLO IN THE MIX
Home
  • Home
  • Emissions
  • Sur ATTITUDE, c’est la grande rentrée de chut on écoute la télé avec la première de cette saison !!!
Emissions

Sur ATTITUDE, c’est la grande rentrée de chut on écoute la télé avec la première de cette saison !!!

1 septembre 2025 Emissions

« Sur ATTITUDE, c’est la grande rentrée de chut on écoute la télé avec la première de cette saison !!!
Une édition riche en invités :

– Les 3 Cafés Gourmands avant leur passage à Barbezieux ce samedi,
– Ciné : Cécilia Rouaud, Valérie Karsenti et Hakim Jemili pour la sortie du film “Adieu Jean Pat”,
– Tomer Sisley pour présenter la nouvelle série “Surface” sur France 2,
– Christophe Héraut pour la série “Nouveau jour”… »