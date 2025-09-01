Sur ATTITUDE, c’est la grande rentrée de chut on écoute la télé avec la première de cette saison !!!

1 septembre 2025 Emissions

« Sur ATTITUDE, c’est la grande rentrée de chut on écoute la télé avec la première de cette saison !!!

Une édition riche en invités :

– Les 3 Cafés Gourmands avant leur passage à Barbezieux ce samedi,

– Ciné : Cécilia Rouaud, Valérie Karsenti et Hakim Jemili pour la sortie du film “Adieu Jean Pat”,

– Tomer Sisley pour présenter la nouvelle série “Surface” sur France 2,

– Christophe Héraut pour la série “Nouveau jour”… »

Jerome