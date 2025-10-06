On Air
: TEXAS - ?Say What You Want
  • Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE
6 octobre 2025 Emissions

« Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE :
En invité cette semaine :

Actu ciné :
– Le film “C’était mieux demain” avec la réalisatrice Vinciane Millereau, les comédiens Elsa Zylberstein et Didier Bourdon,
– Le film “Météors” avec Hubert Charruel, Claude le Pape et Idir Azougli,

Actu télé :
– “Montmartre” la nouvelle création TF1 avec Thibaut de Montalembert,
– “Tout pour la lumière” avec Amaya Carreté et Louve le Coadou,
– “Le parfum du bonheur” avec Samantha Mazeras, Baya Kasmi, Caroline Anglade et Michèle Bernier… «