Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE

6 octobre 2025 Emissions

« Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE :

En invité cette semaine :

Actu ciné :

– Le film “C’était mieux demain” avec la réalisatrice Vinciane Millereau, les comédiens Elsa Zylberstein et Didier Bourdon,

– Le film “Météors” avec Hubert Charruel, Claude le Pape et Idir Azougli,

Actu télé :

– “Montmartre” la nouvelle création TF1 avec Thibaut de Montalembert,

– “Tout pour la lumière” avec Amaya Carreté et Louve le Coadou,

– “Le parfum du bonheur” avec Samantha Mazeras, Baya Kasmi, Caroline Anglade et Michèle Bernier… «

Jerome