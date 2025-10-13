Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE

13 octobre 2025 Emissions

« Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE :

– Actu télé :

Spéciale Star Academy qui fait son retour ce samedi : ATTITUDE accueille :

Karima Charni, Sofia Morgavi, Fanny Delaigue, Lucie Bernardoni, Marlène Schaff, Ladji Doucouré et le nouveau prof de danse Jonathan Jeanvrin ainsi que l’ancien candidat Axel Marbeuf…

– Actu ciné :

Le film “Le jour J” avec Kev Adams, Jarry, Marie Parisot et Chantal Ladesou… »

Jerome