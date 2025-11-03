On Air
Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE :

Au programme cette semaine :
Au programme cette semaine :

Actu ciné :
– Le film “Kika” avec Makita Samba et Manon Clavel,

Actu télé :
– “Un meurtre presque parfait” avec Clémence Lassalas,
– “Ness et Rayan” avec la réalisatrice Julie Manoukian et les 2 héros Nadia Roz et Iliès Kadri,
– “Alex Hugo” avec Mikaël Fitoussi et Thierry Petit
– “Demain nous appartient” avec Maxime Lélue

Evénement :
– Le Festival ciné de Sarlat avec Christelle Oscar, directrice artistique… »