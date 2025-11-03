Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE

3 novembre 2025 Emissions

Au programme cette semaine :

Actu ciné :

– Le film “Kika” avec Makita Samba et Manon Clavel,

Actu télé :

– “Un meurtre presque parfait” avec Clémence Lassalas,

– “Ness et Rayan” avec la réalisatrice Julie Manoukian et les 2 héros Nadia Roz et Iliès Kadri,

– “Alex Hugo” avec Mikaël Fitoussi et Thierry Petit

– “Demain nous appartient” avec Maxime Lélue

Evénement :

– Le Festival ciné de Sarlat avec Christelle Oscar, directrice artistique… »

