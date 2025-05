Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE

« Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE :

– Emission exceptionnelle !!!! Chut on écoute la télé se délocalise en Martinique pour une Emission 100% Tropiques Criminels Officiel avec Thierry Sorel le producteur, le réalisateur Julien Seri, Sonia Rolland, Beatrice De La Boulaye, Julien Béramis,

– Le directeur du bureau d’accueil des tournages Gil Zobda,

– Miss France 2025 Angélique Angarni-Pilopon,

– Sans oublier de nombreux reportages pour vous faire découvrir l’île avec le Jardin de Balata, le Zoo de Martinique, la Savane des esclaves, Le Mantou, Les Baroudeurs 4/4, Denis Excursions, Mémorial de la catastrophe de 1902 – Musée Frank A. Perret, Fondation Clément et David Dauphins… »

