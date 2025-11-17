Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE
17 novembre 2025 Emissions
« Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE :
Au sommaire :
Actu ciné :
– L’Le film “Dossier 137” avec le réalisateur Dominik Moll,
coups de coeur télé
– “Ici tout commence” avec Aurélie Vaneck qui fait son arrivée dans la série
– “Désenchantées” la suite de votre minisérie sur France 2 avec Nelligan, Capucine Malarre et Marie Denarnaud,
– “Demain nous appartient” avec Elisa Ezzedine alias Camille,
– “Extra Lucide” la nouvelle création ciné+ OCS avec le réalisateur Bruno Merle accompagné des comédiennes Camille Rutherford et Sabrina Ouazani… »