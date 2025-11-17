On Air
L'After Work By Steph : ATTITUDE L'AFTERWORK
Home
  • Home
  • Emissions
  • Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE
Emissions

Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE

17 novembre 2025 Emissions

« Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE :
Au sommaire :

Actu ciné :
– L’Le film “Dossier 137” avec le réalisateur Dominik Moll,

coups de coeur télé
– “Ici tout commence” avec Aurélie Vaneck qui fait son arrivée dans la série
– “Désenchantées” la suite de votre minisérie sur France 2 avec Nelligan, Capucine Malarre et Marie Denarnaud,
– “Demain nous appartient” avec Elisa Ezzedine alias Camille,
– “Extra Lucide” la nouvelle création ciné+ OCS avec le réalisateur Bruno Merle accompagné des comédiennes Camille Rutherford et Sabrina Ouazani… »