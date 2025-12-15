Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE
15 décembre 2025 Emissions
« Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE :
Au sommaire cette semaine :
Actu ciné :
– Le film “Louise” avec le réalisateur Nicolas Keitel et l’actrice Diane Rouxel,
Actu télé :
– “La France à un incroyable talent” les 20 ans” avec le platinium Buzzer Timéo Sparking,
– “Le meilleur pâtissier qui peut battre le grimoire de Mercotte” avec Mercotte pour sa dernière émission,
– “Un si grand soleil” avec Mélanie Maudran qui fait son grand retour,
– “Les trois brestoises” et “Demain nous appartient” avec Charlotte Gaccio,
Actu Cadeau de Noël :
– “Mes photos du bout du monde” le livre de Denis Brogniart… »