15 décembre 2025 Emissions

« Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE :
Au sommaire cette semaine :

Actu ciné :
– Le film “Louise” avec le réalisateur Nicolas Keitel et l’actrice Diane Rouxel,

Actu télé :
– “La France à un incroyable talent” les 20 ans” avec le platinium Buzzer Timéo Sparking,
– “Le meilleur pâtissier qui peut battre le grimoire de Mercotte” avec Mercotte pour sa dernière émission,
– “Un si grand soleil” avec Mélanie Maudran qui fait son grand retour,
– “Les trois brestoises” et “Demain nous appartient” avec Charlotte Gaccio,

Actu Cadeau de Noël :
– “Mes photos du bout du monde” le livre de Denis Brogniart… »