15 décembre 2025 Emissions

« Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE :

Au sommaire cette semaine :

Actu ciné :

– Le film “Louise” avec le réalisateur Nicolas Keitel et l’actrice Diane Rouxel,

Actu télé :

– “La France à un incroyable talent” les 20 ans” avec le platinium Buzzer Timéo Sparking,

– “Le meilleur pâtissier qui peut battre le grimoire de Mercotte” avec Mercotte pour sa dernière émission,

– “Un si grand soleil” avec Mélanie Maudran qui fait son grand retour,

– “Les trois brestoises” et “Demain nous appartient” avec Charlotte Gaccio,

Actu Cadeau de Noël :

– “Mes photos du bout du monde” le livre de Denis Brogniart… »

