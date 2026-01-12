Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE

12 janvier 2026 Emissions

« Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE :

Au programme cette semaine :

Actu ciné :

– Le film “ Sans pitié” de Julien Hosmalin accompagné de son équipe,

– “L’affaire Bojarski” avec le réalisateur Jean Paul Salomé et le comédien Reda Kateb,

Actu télé :

– “Le diplôme” avec la comédienne Clémentine Célarié,

– “Le retour de danse avec les stars” avec Jean Marc Généreux qui présentera également son livre… »

