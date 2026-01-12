Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE
12 janvier 2026 Emissions
Au programme cette semaine :
Actu ciné :
– Le film “ Sans pitié” de Julien Hosmalin accompagné de son équipe,
– “L’affaire Bojarski” avec le réalisateur Jean Paul Salomé et le comédien Reda Kateb,
Actu télé :
– “Le diplôme” avec la comédienne Clémentine Célarié,
– “Le retour de danse avec les stars” avec Jean Marc Généreux qui présentera également son livre… »