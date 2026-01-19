Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE

19 janvier 2026 Emissions

« Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE :

Au sommaire cette semaine :

Actu ciné :

– L’équipe du film “Grand Ciel” de Akihiro Hara, en invité,

Actu télé :

– “Les apprentis champions au ski” avec Philippe Candeloro et Louison

– “Le diplôme” avec Suzy Deschamps,

– Fabien Olicard viendra présenter son livre “Ce livre qui vous fera gagner du temps”,

– Lou Deleuze la grande gagnante de l’eurovision Junior… »

Jerome