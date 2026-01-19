Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE
19 janvier 2026 Emissions
Au sommaire cette semaine :
Actu ciné :
– L’équipe du film “Grand Ciel” de Akihiro Hara, en invité,
Actu télé :
– “Les apprentis champions au ski” avec Philippe Candeloro et Louison
– “Le diplôme” avec Suzy Deschamps,
– Fabien Olicard viendra présenter son livre “Ce livre qui vous fera gagner du temps”,
– Lou Deleuze la grande gagnante de l’eurovision Junior… »