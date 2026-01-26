Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE

26 janvier 2026 Emissions

« Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE :

Au programme cette semaine :

Actu ciné :

– Le film “Promis le ciel” avec Erige Sehiri et Aïssa Maïga,

Actu télé :

– “Le diplôme” avec Ahmad Kontar lundi soir sur TF1,

– “Demain nous appartient” avec Andréa Furet pour son arrivée dans la série

– La série “Le signal” avec les 2 réalisateurs Slimane Baptiste Berhounet Karim Ouaret,

Actu musique :

– Tom Frager pour présenter “Septième continent” son nouvel album… »

Jerome