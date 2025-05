Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE

12 mai 2025 Antenne

Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE :

Cette semaine, une émission consacrée à 100% à l’actu télé :

– Lorie pour parler des mystères des grottes du regulus, tourné en charente maritime, et de sa prochaine tournée,

– The Voice : retour sur la finale avec Mickael Gallo,

– « Capitaine Marleau” avec Corinne Masiero,

– “Interim’air” avec sa créatrice et actrice Joséphine Draï,

– “Les ailes collées” avec une grande partie de l’équipe : le réalisateur Thierry Binisti, les acteurs Roby Schinasi, Max Libert et Alexis Rosenstiehl… ».

