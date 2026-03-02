On Air
Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE

2 mars 2026 Emissions

« Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE :
Au programme :

Actu cinéma :
– Le film “Rural” avec Edouard Bergeon, Christophe Rossignon et Jérôme Bayle,
– “Alter Ego” avec les 2 réalisateurs Nicolas et Bruno,

Coups de coeur télé de la semaine :
– “Mariés au premier regard” avec l’experte Marie Tapernoux,
– “Papa Malgré lui” et “Erica” avec Maud Baecker,
– “Pourquoi t’as pas d’enfants” avec Enora Malagré… »