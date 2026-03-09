Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE

9 mars 2026 Emissions

Au programme :

Actu ciné :

– “Les K d’or” avec Jérémy Ferrari,

Coups de coeur télé de la semaine :

– “Maison de retraite la série” avec Firmine Richard

– “L’affaire Laura Stern avec Akim Isker, Pauline Parigot et Valérie Bonneton

– “Tropiques criminels” avec Julien Séri et sur le tournage de la saison 7… »

