9 mars 2026 Emissions

« Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE :
Au programme :

Actu ciné :
– “Les K d’or” avec Jérémy Ferrari,

Coups de coeur télé de la semaine :
– “Maison de retraite la série” avec Firmine Richard
– “L’affaire Laura Stern avec Akim Isker, Pauline Parigot et Valérie Bonneton
– “Tropiques criminels” avec Julien Séri et sur le tournage de la saison 7… »