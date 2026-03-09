Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE
9 mars 2026 Emissions
« Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE :
Au programme :
Actu ciné :
– “Les K d’or” avec Jérémy Ferrari,
Coups de coeur télé de la semaine :
– “Maison de retraite la série” avec Firmine Richard
– “L’affaire Laura Stern avec Akim Isker, Pauline Parigot et Valérie Bonneton
– “Tropiques criminels” avec Julien Séri et sur le tournage de la saison 7… »