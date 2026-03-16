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Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE

16 mars 2026 Emissions

« Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE :
Au programme :

Actu ciné :
– Le film « la danse des renards » avec la réalisatrice,

Actu musique :
– Le groupe 21Juin pour présenter leur nouveau single,

Actu festival :
– Le délégué du festival Serie Mania avant son ouverture vendredi,

Actu télé :
– Familles nombreuses, la vie en XXL,
– La série tropique criminels,
Actu spectacle :
Antonia de RENdinger avant son passage au Castel le 27 mars… »