Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE

16 mars 2026 Emissions

« Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE :

Au programme :

Actu ciné :

– Le film « la danse des renards » avec la réalisatrice,

Actu musique :

– Le groupe 21Juin pour présenter leur nouveau single,

Actu festival :

– Le délégué du festival Serie Mania avant son ouverture vendredi,

Actu télé :

– Familles nombreuses, la vie en XXL,

– La série tropique criminels,

Actu spectacle :

Antonia de RENdinger avant son passage au Castel le 27 mars… »

Jerome