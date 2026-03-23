Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE

23 mars 2026 Emissions

« Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE :

Au programme, un numéro spécial pour rendre hommage à Bruno Salomone qui est venu pas loin d’une dizaine de fois dans l’émission, retour sur ces moments

et avec des témoignages de ceux qui ont eu la chance de travailler avec lui comme Bertrand Mineur le co réalisateur de “dans l’ombre de Marlow” le dernier

film de bruno au cinéma ou encore sa dernière partenaire de série Lucia Passiniti

Egalement oups de coeur télé :

– “Apparences” la nouvelle série France 2 avec le producteur Roman Turlure et la comédienne Jeanne Bournaud,

– “Le dilemme d’hippocrate” le documentaire LCP avec la productrice Mélissa Theuriau,

– “Fleur bleue” la série MY canal avec Martin Darondeau et Enya Baroux… »

Jerome