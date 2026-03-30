Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE
30 mars 2026 Emissions
« Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE :
Au programme :
Actu ciné :
– Le film “Mauvaise Pioche” avec Gérard Jugnot,
Actu plateforme :
– HBO Max et la série “Privilèges” avec Vladimir de Fontenay, Marie Monge, Melvil Poupaud et Manon Bresch,
Actu télé :
– “Monsieur Parizot” avec Patrick Paroux et Xavier lemaître qui seront avec nous,
– “A priori” saison 2 avec Lucia Passaniti… »