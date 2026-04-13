Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE

13 avril 2026 Emissions

« Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE :

Au programme cette semaine :

Coup de coeur cinéma :

– “la petite graine” avec la présence de Mathias et Colas Rifkiss, les réalisateurs et les comédiens Louise Massin et Oussama Kheddam,

Coups de coeur télé :

– “Ici tout commence” avec la présence de Julie Sassoust et Gabriel Réhsé le couple Anaïs Mylan dans la série,

– “Mariés au premier regard” avec Perrine qui revient sur son aventure,

– “Meurtres à Concarneau” avec une grosse équipe, les producteurs, la réalisatrice Adeline Darraux, les conseillers de programme à France télévisions et les comédiens Hubert Delattre, Raphaëlle Agogué et Guillaume Arnault… »

Jerome