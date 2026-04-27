Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE
27 avril 2026 Emissions
« Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE :
Au programme du magazine de cette semaine :
Coup de coeur cinéma :
– “La poupée” avec la réalisatrice Sophie Beaulieu, et de les comédiens Zoé Marchal, Marianne Basler, Cécile de France, Vincent Macaigne,
Coups de coeur télé :
– “les mystères des grottes du régulus” avec la réalisatrice Lorie Pester, les deux comédiens Shemss Audat et Antoine Hamel,
– “Tchernobyl, une tragédie sans fin” sur France 2 avec le réalisateur David Korn-Brzoza,
– “Ici tout commence” avec Zoï Severin qui à fait son retour dans la série depuis quelques semaines… »