Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE

27 avril 2026 Emissions

« Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE :

Au programme du magazine de cette semaine :

Coup de coeur cinéma :

– “La poupée” avec la réalisatrice Sophie Beaulieu, et de les comédiens Zoé Marchal, Marianne Basler, Cécile de France, Vincent Macaigne,

Coups de coeur télé :

– “les mystères des grottes du régulus” avec la réalisatrice Lorie Pester, les deux comédiens Shemss Audat et Antoine Hamel,

– “Tchernobyl, une tragédie sans fin” sur France 2 avec le réalisateur David Korn-Brzoza,

– “Ici tout commence” avec Zoï Severin qui à fait son retour dans la série depuis quelques semaines… »

Jerome