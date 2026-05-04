Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE

4 mai 2026 Emissions

« Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE :

Au programme cette semaine :

Actu ciné :

– Le film “C’est quoi l’amour” avec Fabien Gorgeart le réalisateur, accompagné de Lyès Salem, Vincent macaigne, Céleste Brunnquell, et Saül Benchetrit,

– Le film “Pour le plaisir” avec la réalisatrice Reem Kherici et Alexandra Lamy,

Actu TV :

– “Enchainés” la nouvelle série de France 2 avec le créateur Alain Moreau, la réalisatrice Laure de Butler, et les comédiens Lolita Tergemina et Enzo Rose… »

Jerome