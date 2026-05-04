Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE
4 mai 2026 Emissions
« Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE :
Au programme cette semaine :
Actu ciné :
– Le film “C’est quoi l’amour” avec Fabien Gorgeart le réalisateur, accompagné de Lyès Salem, Vincent macaigne, Céleste Brunnquell, et Saül Benchetrit,
– Le film “Pour le plaisir” avec la réalisatrice Reem Kherici et Alexandra Lamy,
Actu TV :
– “Enchainés” la nouvelle série de France 2 avec le créateur Alain Moreau, la réalisatrice Laure de Butler, et les comédiens Lolita Tergemina et Enzo Rose… »