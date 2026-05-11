On Air
Dance Sensation : CLUB HOUSSE SESSION MIXE PAR STEPH FROM BLIND SENSATION
Home
  • Home
  • Emissions
  • Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE
Emissions

Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE

11 mai 2026 Emissions

« Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE :

Au programme cette semaine :

Actu télé :
– “Enchainés” la série de France 2 avec la comédienne Lula Cotton-Frapier
– “Scènes de ménages” avec Elodie Poux et Majid Berhila
– “QE” le nouveau jeu de LCP avec son animateur Thomas Croisière
– “Karma” la série France .tv avec Kamini, Véronique Jannot, Bastiaan, et Alice Cornillac… »