Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE

11 mai 2026 Emissions

« Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE :

Au programme cette semaine :

Actu télé :

– “Enchainés” la série de France 2 avec la comédienne Lula Cotton-Frapier

– “Scènes de ménages” avec Elodie Poux et Majid Berhila

– “QE” le nouveau jeu de LCP avec son animateur Thomas Croisière

– “Karma” la série France .tv avec Kamini, Véronique Jannot, Bastiaan, et Alice Cornillac… »

Jerome