Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE
11 mai 2026 Emissions
« Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE :
Au programme cette semaine :
Actu télé :
– “Enchainés” la série de France 2 avec la comédienne Lula Cotton-Frapier
– “Scènes de ménages” avec Elodie Poux et Majid Berhila
– “QE” le nouveau jeu de LCP avec son animateur Thomas Croisière
– “Karma” la série France .tv avec Kamini, Véronique Jannot, Bastiaan, et Alice Cornillac… »