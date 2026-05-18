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Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE

18 mai 2026 Emissions

« Actu ciné, télé et média, chaque semaine Attitude vous propose Chut on Ecoute la télé avec Alain JEANNE :
Au programme du magazine de cette semaine :

Actu télé essentiellement au programme cette semaine :
Une grande spéciale “ETE 36” la série événement de TF1 avec la productrice Iris Bucher, le réalisateur Fred Garson et les comédiennes Sofia Essaïdi et Nolwenn Leroy

– – Interview vérité Mère fils dans Demain nous appartient, Shirley Bousquet et David Mousset viendront parler de Erica et Marceau dans la série
– enfin spécial L’or Bleu la saga d’été de France 2 avec la productrice Aline Panel et la comédienne Barbara Probst… »