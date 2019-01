Attitude présente Chut On écoute la Télé tous les lundis à 13 heures et mardis à 19 heures !

21 janvier 2019 Antenne Emissions

« Attitude présente Chut On écoute la Télé tous les lundis à 13 heures et mardis à 19 heures !

Cette semaine édition spéciale consacrée au festival du film de l’Alpe DUHEZ : alain JEANNE reçoit une pléiade d’invités prestigieux :

– à l’occasion du lancement de la série de France 2 Philharmonia Laurent Bateau

– une spéciale Mike la nouvelle série de OCS avec Frédéric Hazan et Max Boublil

– Chloé Jouannet alias Candice dans la série de TF1 infidèle

– araam anis le directeur artistique du golden moustache

– L’équipe du film « les petits flocons » avec nos invités Joséphine de Meaux, Gustave Kervern et Grégoire Ludig

– spéciale palmarès avec Alexandra Lamy et Anne marivin qui nous dresseront leur bilan et les réactions exclusives des lauréats avec Liza Azuelos, Sandrine Kiberlain, Mohamed Hamidi, Cedric le Gallo et Maxime Govare, Lauriane escaffre et Yvonnick Muller, et Allan Mauduit

– sans oublier le mot de la fin avec Jean Yves Noyrey, mr le maire de l’alpe d’huez

A venir dans les prochaines semaines : Anne Marivin, Sandrine Kiberlain, Cécile de France, l’équipe de Nicky Larson au complet le lundi 4 février, Sabrina Ouazani, Guillaume de Tonquedec et bien d’autres

prochaine étape le festival de luchon du 6 au 10 février ou nous serons avec plus d’une centaine d’acteurs de télévision… »

lien de l’album photo Festival du film de l’Alpe D’HUEZ

https://www.facebook.com/pg/onecoutelatele/photos/?tab=album&album_id=1053810434806759

Jerome