3 décembre 2018 Antenne Emissions

« Attitude présente Chut on écoute la télé tous les lundis à 13h et mardis à 19 heures :

Cette semaine en invité :

– Fanny Ardant et Diane Kurys pour la sortie du film « Ma mère est folle »,

– Jérome Anthony pour la 1ère demi finale de La France a un incroyable talent,

– Charlie Joirkin pour Les Chamois – Série,

– Tiphaine Daviot et l’équipe de la série « HP » qui débarque le 6 décembre sur OCS,

– Frédéric Balekdjian et Sébastien Pierre pour la série « Papa ou Maman » sur M6,

– Les Stentors qui seront de retour avec leurs titres pour noël… »

Jerome