26 novembre 2018 Antenne Emissions

« Attitude vous propose Chut On Ecoute La Télé tous les lundis à 13h et les mardis à 19h :

En invité cette semaine :

– le comédien Pierre Niney, le réalisateur Frédéric Tellier et le compositeur Christophe La Pinta pour la sortie du très beau film Sauver ou périr,

– la série Les Chamois – Série avec le réalisateur Philippe Lefebvre et le compositeur Philippe Kelly,

– Thomas Lilti nous présentera sa série Hippocrate qui débarque sur canal+

– david Ban sera sur Attitude pour nous présenter son nouveau single… »

