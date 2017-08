« Ce lundi 28 août, à l’occasion de sa rentrée, Attitude vous propose une toute nouvelle émission : Chut on écoute la télé !!!

24 août 2017 Emissions

Un rendez-vous média avec des stars chaque semaine sur Attitude :

Lundi 28 à 13h et mardi 29 à 19h, Chut on regarde la télé reçoit : Vianney, l’animateur écrivain Patrick Poivre d ‘arvor pour le retour de son émission vive les livres sur C news, La jolie Eléonore Sarrazin qui joue Sabrina dans plus belle la vie, Elodie frenck qui joue Marlène dans « les petits meurtres d’agatha Christie » qui fête ses 10 ans et en fin d’émission nous recevrons Audrey le coup de cœur de Mika dans The voice l’an passé qui reviendra avec nous sur son aventure :

Lundi 4 Septembre l’émission recevra : David Ban, le duo Louyena découvert dans The Voice et Mickael Fitoussi pour Alex Hugo diffusé sur France 2

Lundi 11 Septembre : le groupe Arcadian sera nos invités d’honneur

Le lundi 18 septembre : émission spécial festival de la fiction tv de la rochelle

Gauvin sers, Hoshi, Ben l’oncle Soul seront également de la partie d’ici la mi octobre »

Jerome antenne