Ce lundi à 13h, Alain JEANNE dans Chut On écoute la télé reçoit Dany Boon, Guy Lecluyse et une partie de l’équipe du film « la ch’tite famille ».

26 février 2018 Antenne Emissions

également, en invité, Sexions de recherche, plus belle la vie, demain nous appartient, etc….

Rediffusion ce mardi à 19 heures en exclusivité sur Attitude dans la région. »

Jerome