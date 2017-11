CE lundi à 13h et mardi à 19h, écoutez « chut on écoute la télé » sur Attitude

20 novembre 2017 Antenne Emissions

Au sommaire cette semaine :

Aude Henneville finaliste de The Voice qui sort son 2ème album,

Bernard Yerlès pour la vengeance aux yeux clairs,

Cécile Caillaud et Alexandre Thibaut pour une famille formidable,

Rebecca Hampton alias Céline Frémont dans plus belle la vie

et le duo d’enquêteurs de la nouvelle série de France 3 « la fôret » Samuel labarthe et Alexia Barlier »

