Ce lundi à 13h sur Attitude et ce mardi à 19h l’émission Chut on écoute la Télé vous propose

11 décembre 2017 Antenne

« Ce lundi à 13h sur Attitude et ce mardi à 19h l’émission Chut on écoute la Télé vous propose :

Emission spécial Miss France en exclusivité à 5 jours de la remise de sa couronne en invitée, Alicia Ayliès Miss France 2017 ainsi qu’une de nos miss régionales de la nouvelle aquitaine Ophélie Forgit Miss Poitou Charentais qui dira tout sur sa préparation

émission Mon plus beau noël sur TF1 avec un des participants Lenny qui dira tout sur les coulisses de cette semaine de folie qu’il vient de vivre à l’écran

à l’occasion de la sortie du film “la deuxième étoile” de Lucien Jean Baptiste en invitée l’excellente Firmine Richard et Sara Mortensen dans un rôle aux antipodes de la prof de maths rigide de Plus belle la vie »

Jerome